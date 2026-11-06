UBS AG gibt Deutsche Telekom-Aktie Buy

UBS AG hat die Deutsche Telekom-Aktie unter die Lupe genommen. Das sind die Ergebnisse.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach Zahlen mit einem Kursziel von 35,10 Euro auf "Buy" belassen. Die Tochter T-Mobile US außen vor gelassen, sei das dritte Quartal solide gewesen, schrieb Polo Tang am Donnerstag. Er ist zuversichtlich für das Wachstum des deutschen Marktes, doch das US-Geschäft werfe weiter Fragen auf.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Deutsche Telekom-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die Deutsche Telekom-Aktie musste um 12:27 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,5 Prozent auf 25,82 EUR abwärts. Somit hat die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 35,94 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1 675 840 Deutsche Telekom-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Das Papier gab seit Jahresbeginn 2026 um 3,6 Prozent nach. Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Deutsche Telekom wird am 25.02.2027 gerechnet.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 07:57 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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