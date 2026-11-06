Deutsche Telekom Aktie
WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508
|Analyse im Blick
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06.11.2026 12:43:50
UBS AG gibt Deutsche Telekom-Aktie Buy
Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach Zahlen mit einem Kursziel von 35,10 Euro auf "Buy" belassen. Die Tochter T-Mobile US außen vor gelassen, sei das dritte Quartal solide gewesen, schrieb Polo Tang am Donnerstag. Er ist zuversichtlich für das Wachstum des deutschen Marktes, doch das US-Geschäft werfe weiter Fragen auf.
Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Deutsche Telekom-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse
Die Deutsche Telekom-Aktie musste um 12:27 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,5 Prozent auf 25,82 EUR abwärts. Somit hat die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 35,94 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1 675 840 Deutsche Telekom-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Das Papier gab seit Jahresbeginn 2026 um 3,6 Prozent nach. Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Deutsche Telekom wird am 25.02.2027 gerechnet.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 07:57 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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