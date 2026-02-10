Fresenius Medical Care Aktie

Bewertung im Fokus 10.02.2026 12:34:48

UBS AG gibt Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie Sell

UBS AG hat eine umfassende Prüfung der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie durchgeführt. Hier sind die festgestellten Resultate.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für FMC mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Sell" belassen. Angesichts der zahlreichen Herausforderungen dürfte 2026 ein Übergangsjahr für die Erträge des Dialyseanbieters werden, schrieb Graham Doyle am Montagnachmittag. Insofern könnte das Management ein Ergebniswachstum (Ebit) zwischen null und einem mittleren einstelligen Prozentbereich prognostizieren.

Aktienanalyse online: Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Um 12:18 Uhr konnte die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 40,05 EUR. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach unten: 5,12 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 226 238 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien umgesetzt. Bei der Aktie schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Minus von 1,7 Prozent zu Buche.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 14:58 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

