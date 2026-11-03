Fresenius Medical Care Aktie

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WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802

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Einstufung im Blick 03.11.2026 13:19:48

UBS AG gibt Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie Sell

UBS AG gibt Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie Sell

UBS AG hat eine ausführliche Analyse der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie vorgenommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Fresenius Medical Care (FMC) nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Sell" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Der Blutwäschespezialist habe zwar erneut deutlich positiv überrascht, schrieb Graham Doyle in einer ersten Reaktion am Dienstag. Doch die zurückgeschraubten Ergebnisziele signalisierten einen Rückgang des Gewinns vor Zinsen und Steuern im Schlussquartal um ein Viertel.

Aktienanalyse online: Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 13:03 Uhr 2,0 Prozent im Plus bei 41,32 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Rückgangsspielraum von 12,88 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. Von der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 313 694 Stück gehandelt. Das Papier legte seit Jahresbeginn 2026 um 5,4 Prozent zu.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 06:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: g-stockstudio / Shutterstock.com,Fresenius Medical Care

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03.11.26 Fresenius Medical Care Underweight JP Morgan Chase & Co.
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