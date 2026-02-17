Heidelberg Materials Aktie

WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004

Heidelberg Materials-Analyse im Fokus 17.02.2026 13:37:47

UBS AG gibt Heidelberg Materials-Aktie Buy

UBS AG gibt Heidelberg Materials-Aktie Buy

UBS AG hat eine umfassende Prüfung der Heidelberg Materials-Aktie durchgeführt. Hier sind die festgestellten Resultate.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Heidelberg Materials mit einem Kursziel von 260 Euro auf "Buy" belassen. Zahlreiche Berichte zu Debatten in der EU über die Zukunft des Emissionshandelssystems (ETS) hätten seither zu deutlichen Verkäufen von Aktien großer Zementhersteller geführt, schrieb Julian Radlinger am Montag. Viele Investoren seien nun zu dem Schluss gekommen, dass die Unsicherheit hinsichtlich der Zukunft des ETS derzeit zu groß sei. Dies sei Hand in Hand mit einer Rotation in den Bereich Leichtbaustoffe gegangen.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Heidelberg Materials-Aktie am Tag der Analyse

Um 13:21 Uhr ging es für die Heidelberg Materials-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 191,65 EUR. Also hat die Aktie noch einen Anstiegsspielraum von 35,66 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Von der Heidelberg Materials-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 264 487 Stück gehandelt. Seit Jahresbeginn 2026 verlor die Aktie 14,1 Prozent.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2026 / 05:54 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2026 / 05:54 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

