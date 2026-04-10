Diese Österreich-Aktien sind aktuell attraktive Investments. Eine Chart-Sondersendung von BNP Paribas Zertifikate mit Experte Christian Drastil. -W-

MTU Aero Engines Aktie

MTU Aero Engines für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Aktie auf dem Prüfstand 10.04.2026 11:43:47

UBS AG gibt MTU Aero Engines-Aktie Neutral

UBS AG gibt MTU Aero Engines-Aktie Neutral

UBS AG hat eine ausführliche Analyse der MTU Aero Engines-Aktie vorgenommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für MTU von 400 auf 350 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Triebwerkhersteller dürfte nichts an seinen Jahreszielen ändern, schrieb Ian Douglas-Pennant am Donnerstag in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht Ende April. Er selbst ist allerdings skeptischer für die Margenentwicklung bis 2029 geworden.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die MTU Aero Engines-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die MTU Aero Engines-Aktie notierte um 11:27 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 326,80 EUR. Somit hat das Wertpapier noch einen Steigerungsspielraum von 7,10 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 27 720 MTU Aero Engines-Aktien. Der Anteilsschein gab auf Jahressicht 2026 um 8,0 Prozent nach. Am 30.04.2026 dürfte MTU Aero Engines die Bilanz für Q1 2026 veröffentlichen.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2026 / 14:09 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Travis Wolfe / Shutterstock.com

Nachrichten zu MTU Aero Engines AG

mehr Nachrichten

Analysen zu MTU Aero Engines AG

mehr Analysen
10:55 MTU Aero Engines Neutral UBS AG
07.04.26 MTU Aero Engines Overweight JP Morgan Chase & Co.
31.03.26 MTU Aero Engines Equal Weight Barclays Capital
24.03.26 MTU Aero Engines Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.03.26 MTU Aero Engines Sector Perform RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

MTU Aero Engines AG 328,50 -1,23% MTU Aero Engines AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 14: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
05.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 14
04.04.26 KW 14: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
04.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03.04.26 März 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Israel will mit Libanon verhandeln: ATX legt zu -- DAX fester -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt tendiert vor dem Wochenende höher. Der deutsche Leitindex zeigt sich freundlich. Die Börsen in Fernost verbuchten am Freitag Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen