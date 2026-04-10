UBS AG gibt MTU Aero Engines-Aktie Neutral

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für MTU von 400 auf 350 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Triebwerkhersteller dürfte nichts an seinen Jahreszielen ändern, schrieb Ian Douglas-Pennant am Donnerstag in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht Ende April. Er selbst ist allerdings skeptischer für die Margenentwicklung bis 2029 geworden.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die MTU Aero Engines-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die MTU Aero Engines-Aktie notierte um 11:27 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 326,80 EUR. Somit hat das Wertpapier noch einen Steigerungsspielraum von 7,10 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 27 720 MTU Aero Engines-Aktien. Der Anteilsschein gab auf Jahressicht 2026 um 8,0 Prozent nach. Am 30.04.2026 dürfte MTU Aero Engines die Bilanz für Q1 2026 veröffentlichen.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2026 / 14:09 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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