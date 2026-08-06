Siemens Aktie

Siemens für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101

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Experten-Analyse 06.08.2026 13:37:50

UBS AG gibt Siemens-Aktie Buy

UBS AG gibt Siemens-Aktie Buy

Das Siemens-Papier wurde von UBS AG-Analyst Andre Kukhnin genauer unter die Lupe genommen.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siemens nach Zahlen und angehobenen Geschäftsjahreszielen auf "Buy" mit einem Kursziel von 310 Euro belassen. Die Sparte Digital Industries habe geliefert und die Sparte Smart Infrastructure die Erwartungen übertroffen, schrieb Andre Kukhnin in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Die Bewertung der Aktie sei nach wie vor attraktiv, ergänzte er. Jede potenzielle Schwäche biete eine Kaufgelegenheit.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Siemens-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Das Papier von Siemens befand sich um 13:21 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 4,1 Prozent auf 274,15 EUR ab. Also hat der Anteilsschein noch ein Aufwärtspotenzial von 13,08 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Zuletzt wurden über XETRA 1 194 279 Siemens-Aktien umgesetzt. Auf Jahressicht 2026 stieg der Anteilsschein um 17,1 Prozent. Die kommenden Q3 2026-Ergebnisse werden voraussichtlich am 06.08.2026 veröffentlicht.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 06:40 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: MICHELE TANTUSSI/AFP//Getty Images,Travis Wolfe / Shutterstock.com

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