UBS AG: Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie erhält Buy

Die Schweizer Großbank UBS hat Mercedes-Benz nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 78 Euro belassen. Das angekündigte Aktienrückkaufprogramm und die künftige Ausschüttungspolitik des Autobauers sollten den durchwachsenen Ausblick auf 2024 überstrahlen, schrieb Analyst Patrick Hummel am Donnerstag in einer ersten Reaktion.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:27 Uhr in Grün und gewann 4,6 Prozent auf 71,21 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über ein Aufwärtspotenzial von 9,54 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 2 701 535 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer. Der Anteilsschein kletterte seit Jahresanfang 2024 um 13,8 Prozent. Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.02.2024 veröffentlicht.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.02.2024 / 07:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.02.2024 / 07:34 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.