Mercedes-Benz Group Aktie
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
|Aktienempfehlung
|
17.02.2026 11:49:48
UBS AG: Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie erhält Neutral
Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Mercedes-Benz von 63 auf 58 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Autobauer bleibe zwar eine Cashcow mit um die 5 bis 6 Milliarden Euro freien Barmitteln in den kommenden Jahren, aber 2026 seien die Margen erst einmal schwächer, schrieb Patrick Hummel am Montagabend. Dennoch belohne das Management das "Durchhalten" bis zur Margenerholung 2027 mit einer 11-prozentigen Cash-Rendite im Jahr 2026.
Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie konnte um 11:33 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 58,21 EUR. Hiermit hat das Papier noch ein Abwärtsrisiko von 0,36 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 298 319 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt. Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Minus von 3,1 Prozent zu Buche. Voraussichtlich am 29.04.2026 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Anlegern einen Blick in die Q1 2026-Bilanz gewähren.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2026 / 19:59 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
