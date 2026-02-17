Mercedes-Benz Group Aktie

Mercedes-Benz Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Aktienempfehlung 17.02.2026 11:49:48

UBS AG: Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie erhält Neutral

UBS AG: Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie erhält Neutral

Die detaillierte Analyse des Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papiers wurde von UBS AG-Analyst Patrick Hummel durchgeführt.

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Mercedes-Benz von 63 auf 58 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Autobauer bleibe zwar eine Cashcow mit um die 5 bis 6 Milliarden Euro freien Barmitteln in den kommenden Jahren, aber 2026 seien die Margen erst einmal schwächer, schrieb Patrick Hummel am Montagabend. Dennoch belohne das Management das "Durchhalten" bis zur Margenerholung 2027 mit einer 11-prozentigen Cash-Rendite im Jahr 2026.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie konnte um 11:33 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 58,21 EUR. Hiermit hat das Papier noch ein Abwärtsrisiko von 0,36 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 298 319 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt. Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Minus von 3,1 Prozent zu Buche. Voraussichtlich am 29.04.2026 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Anlegern einen Blick in die Q1 2026-Bilanz gewähren.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2026 / 19:59 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Mark III Photonics / Shutterstock.com,Vladi333 / Shutterstock.com

Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

mehr Nachrichten