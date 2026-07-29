UBS AG: Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie erhält Neutral

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Mercedes-Benz nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Trotz einer gemischten Qualität der Ergebnisse im zweiten Quartal sehe er den Autobauer auf Kurs, den Zielkorridor für die bereinigte Ebit-Marge im Pkw-Segment zu erreichen, schrieb Patrick Hummel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Mercedes bleibe unter den europäischen Automobilherstellern das Unternehmen mit der höchsten Aktionärsrendite und überzeuge durch eine konsequente Umsetzung der Kostensenkungsmaßnahmen.

Aktienbewertung im Detail: Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Anleger zeigten sich um 12:51 Uhr bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 46,60 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Luft nach oben: 7,31 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien beläuft sich auf 628 829 Stück. Bei der Aktie schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Minus von 17,0 Prozent zu Buche. Die Vorlage der Finanzergebnisse für Q3 2026 wird für den 28.10.2026 terminiert.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 13:18 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.