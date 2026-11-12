UBS AG: Merck-Aktie erhält Neutral

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Merck KGaA mit einem Kursziel von 150 Euro auf "Neutral" belassen. Das dritte Quartal der Darmstädter sei "solide positiv", schrieb Matthew Weston am Donnerstagmorgen nach den Zahlen. Er lobte die operative Outperformance in allen Geschäftsbereichen. 2027 hält er aber weiterhin für ein Jahr mit etwas mehr Herausforderungen.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Merck-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Merck-Aktie konnte um 12:31 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,3 Prozent auf 155,05 EUR. Hiermit hat das Papier noch ein Abwärtsrisiko von 3,26 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 82 869 Merck-Aktien umgesetzt. Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 29,0 Prozent zu Buche.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 07:41 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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