Merck Aktie
WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905
|Aktienempfehlung
|
12.11.2026 12:49:48
UBS AG: Merck-Aktie erhält Neutral
Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Merck KGaA mit einem Kursziel von 150 Euro auf "Neutral" belassen. Das dritte Quartal der Darmstädter sei "solide positiv", schrieb Matthew Weston am Donnerstagmorgen nach den Zahlen. Er lobte die operative Outperformance in allen Geschäftsbereichen. 2027 hält er aber weiterhin für ein Jahr mit etwas mehr Herausforderungen.
Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Merck-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Die Merck-Aktie konnte um 12:31 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,3 Prozent auf 155,05 EUR. Hiermit hat das Papier noch ein Abwärtsrisiko von 3,26 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 82 869 Merck-Aktien umgesetzt. Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 29,0 Prozent zu Buche.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 07:41 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Merck KGaA
|
12.11.26
|ROUNDUP 4: Merck hebt Ziele erneut an - Aktie rutscht am Nachmittag ins Minus (dpa-AFX)
|
12.11.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX in Rot (finanzen.at)
|
12.11.26
|Zuversicht in Frankfurt: DAX präsentiert sich am Nachmittag fester (finanzen.at)
|
12.11.26
|ROUNDUP 3: Merck hebt Ziele erneut an - Aktie rutscht am Nachmittag ins Minus (dpa-AFX)
|
12.11.26
|Merck-Aktie: Wachstum beim operativen Gewinn, Prognose erneut angehoben (Dow Jones)
|
12.11.26
|ROUNDUP 2: Merck hebt Ziele erneut an - Aktie gefragt (dpa-AFX)
|
12.11.26
|UBS AG: Merck-Aktie erhält Neutral (finanzen.at)
|
12.11.26
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX-Anleger greifen mittags zu (finanzen.at)
Analysen zu Merck KGaA
|12.11.26
|Merck Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.26
|Merck Neutral
|UBS AG
|04.11.26
|Merck Neutral
|UBS AG
|28.10.26
|Merck Hold
|Deutsche Bank AG
|28.10.26
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital
|12.11.26
|Merck Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.26
|Merck Neutral
|UBS AG
|04.11.26
|Merck Neutral
|UBS AG
|28.10.26
|Merck Hold
|Deutsche Bank AG
|28.10.26
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital
|07.08.26
|Merck Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Merck Buy
|UBS AG
|20.07.26
|Merck Buy
|UBS AG
|26.06.26
|Merck Buy
|UBS AG
|25.06.26
|Merck Kaufen
|DZ BANK
|12.11.26
|Merck Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.26
|Merck Neutral
|UBS AG
|04.11.26
|Merck Neutral
|UBS AG
|28.10.26
|Merck Hold
|Deutsche Bank AG
|28.10.26
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Merck KGaA
|149,40
|1,01%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX letztlich kaum verändert -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich seitwärts. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.