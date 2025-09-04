UBS AG mit Investmenttipp: Buy-Note für Continental-Aktie

UBS AG hat eine sorgfältige Analyse der Continental-Aktie durchgeführt. Hier sind die festgestellten Ergebnisse.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Continental mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Buy" belassen. Nach der bevorstehenden Abspaltung der Autozuliefersparte Aumovio warteten einige Kurstreiber, schrieb David Lesne am Mittwochnachmittag. Conti verdient aus seiner Sicht einen Bewertungsaufschlag gegenüber der Reifen-Konkurrenz.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Continental-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Aktie legte um 09:31 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 73,94 EUR zu. Insofern weist der Anteil noch Luft nach oben: 35,24 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 35 196 Continental-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Beginn des Jahres 2025 gewann der Anteilsschein 18,3 Prozent.

