UBS AG mit Investmenttipp: Buy-Note für Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie

Hier sind die Resultate der detaillierten Überprüfung der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie durch UBS AG.

Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Vonovia angesichts des Verkaufs eines Immobilienportfolios in Berlin auf "Buy" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Aus gleich mehreren Gründen sei dies eine optimale Maßnahme für das Immobilienunternehmen, schrieb Analyst Charles Boissier in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Preis sei gut und das Geschäft sei steuereffizient gestaltet. Ein Viertel des diesjährigen Verkaufsziels sei nun erreicht.

Aktienanalyse online: Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2024 / 16:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2024 / 16:20 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.