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Bewertung im Fokus 12.08.2026 12:22:47

UBS AG: Neutral für Brenntag SE-Aktie

UBS AG: Neutral für Brenntag SE-Aktie

Diese Empfehlung gibt UBS AG für die Brenntag SE-Aktie aus.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Brenntag nach finalen Zahlen zum zweiten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Wie mit den vorab veröffentlichten Eckdaten schon angekündigt, habe sich der Chemikalienhändler gut entwickelt, schrieb Nicole Manion in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Unternehmen habe von höheren Preisen chemischer Produkte in der Folge des Iran-Kriegs profitiert.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Brenntag SE-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Brenntag SE-Aktie wies um 12:04 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 61,70 EUR abwärts. Insofern weist der Anteil noch eine Reduzierungsaussicht von 2,76 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. Bisher wurden via XETRA 84 034 Brenntag SE-Aktien gekauft oder verkauft. Der Anteilsschein gewann seit Beginn des Jahres 2026 28,7 Prozent. Am 12.08.2026 werden die Kennzahlen für Q2 2026 voraussichtlich präsentiert.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 06:12 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Vitaly Korovin / Shutterstock.com,Brenntag

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