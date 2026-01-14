UBS AG: Neutral für Deutsche Börse-Aktie

Hier sind die festgestellten Erkenntnisse, nachdem UBS AG-Analyst Michael Werner das Deutsche Börse-Papier genauer unter die Lupe genommen hat.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Deutsche Börse mit einem Kursziel von 250 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Michael Werner hob am Dienstagabend in seinem Ausblick auf die Berichtssaison sein diesjähriges Ergebnisziel für den Börsenbetreiber um 2 Prozent an. Er kappte es aber für 2027 um 3 Prozent.

Aktienanalyse online: Die Deutsche Börse-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Um 14:04 Uhr ging es für das Deutsche Börse-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 210,50 EUR. Insofern weist der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 18,76 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Zuletzt wurden über XETRA 225 572 Deutsche Börse-Aktien umgesetzt.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser)

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2026 / 21:04 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 21:04 / GMT



