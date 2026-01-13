DHL Group Aktie

DHL Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004

Analyse im Fokus 13.01.2026 14:52:47

UBS AG: Neutral für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

UBS AG: Neutral für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

UBS AG hat die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie unter die Lupe genommen. Das sind die Ergebnisse.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für DHL Group auf "Neutral" mit einem Kursziel von 42,50 Euro belassen. Sebastian Vogel analysierte in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie aktuelle Frachtpreistendenzen im vierten Quartal. Dabei stellte der Experte eine "ungewöhnliche Kombination" aus höheren Volumina und niedrigeren Preisen fest.

Zwischen Kursziel und Realität: Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wies um 14:36 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 47,64 EUR abwärts. Also weist das Papier noch eine Rückgangsmöglichkeit von 10,79 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 358 979 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. DHL Group (ex Deutsche Post) wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 05.03.2026 vorlegen.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 19:36 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 19:36 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquelle: Erasmus Wolff / Shutterstock.com

Aktien in diesem Artikel

DHL Group (ex Deutsche Post) 47,84 -0,89% DHL Group (ex Deutsche Post)

