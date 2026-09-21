Mercedes-Benz Group Aktie

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WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000

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Neutral-Einstufung 21.09.2026 13:28:46

UBS AG: Neutral für Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

UBS AG: Neutral für Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

UBS AG hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie genauestens unter die Lupe genommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Mercedes-Benz auf "Neutral" belassen. Die Papiere des Sportwagenbauers Porsche AG bleiben nach Unternehmensbesuchen, Modellpräsentationen und Testfahrten in der Branche der Top-Favorit von Analyst Patrick Hummel, wie er am Montag schrieb. Daneben empfiehlt er noch Continental und Sixt zum Kauf. Grundsätzlich ist er optimistischer für Zulieferer als für Autokonzerne, und dabei vor allem für Reifenhersteller. Bei Mercedes hingen die Jahresziele wohl sehr stark von einem guten vierten Quartal ab.

Aktienauswertung: Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 13:12 Uhr ging es um 0,1 Prozent auf 43,94 EUR abwärts. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 739 012 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer. Seit Jahresbeginn 2026 fiel die Aktie um 21,7 Prozent zurück.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2026 / 01:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2026 / 01:44 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Frank Gaertner / Shutterstock.com,gopixa / Shutterstock.com

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