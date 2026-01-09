UBS AG: Neutral-Note für Henkel vz-Aktie

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Henkel von 75 auf 71 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das Jahr 2026 werde für die europäischen Konsumgüterkonzerne aufgrund der anhaltenden Konsumschwäche in Amerika (insbesondere in den USA und Brasilien), des sich rasch normalisierenden Preisanstiegs und des verschärften Wettbewerbs bei gleichzeitig sinkender Markentreue der Verbraucher wahrscheinlich kein Zuckerschlecken, schrieb Guillaume Delmas in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Unternehmen, die ihre starke Dynamik aus dem zweiten Halbjahr 2025 beibehalten oder verbessern könnten, dürften rasch von einer deutlichen Neubewertung profitieren. Vier Namen stächen dabei besonders hervor: Danone, Haleon, L?Oréal und Reckitt. Abwärtsrisiken für die Konsensprognosen bestünden hingegen bei Beiersdorf, Unilever, Nestle und Henkel.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Henkel vz-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Im XETRA-Handel gewannen die Henkel vz-Papiere um 13:57 Uhr 1,7 Prozent. Insofern weist der Anteil noch eine Reduzierungsaussicht von 0,28 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. Zuletzt wurden via XETRA 141 091 Henkel vz-Aktien umgesetzt. Henkel vz dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 11.03.2026 präsentieren.

