UBS AG: Neutral-Note für Henkel vz-Aktie

Die Schweizer Großbank UBS hat Henkel nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 71 Euro belassen. Der Konsumgüterkonzern habe mit dem organischen Umsatzwachstum die Erwartungen übertroffen und die Jahresziele bestätigt, schrieb Guillaume Delmas am Donnerstag in einer ersten Reaktion.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Henkel vz-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Im XETRA-Handel gewannen die Henkel vz-Papiere um 12:48 Uhr 4,5 Prozent. Also hat der Anteilsschein noch Spielraum von 7,32 Prozent nach oben gerechnet zum festgelegten Kursziel. Bisher wurden heute 407 041 Henkel vz-Aktien gehandelt. Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Minus von 1,7 Prozent zu Buche. Mit der Q1 2026-Bilanzvorlage von Henkel vz wird am 07.05.2026 gerechnet.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 06:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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