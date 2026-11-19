Mercedes-Benz Group Aktie
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
|Neutral-Einstufung
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19.11.2026 12:13:47
UBS AG: Neutral-Note für Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie
Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Mercedes-Benz mit einem Kursziel von 42,50 Euro auf "Neutral" belassen. Im Pkw-Einzelhandel in China sei der Absatz in der ersten Novemberhälfte auf Jahressicht um ein Viertel zurückgegangen, schrieb Patrick Hummel am Donnerstag. Im Großhandel sei der Rückgang fast genauso stark gewesen. Es gebe keine Zeichen einer Verbesserung, selbst mit Blick auf eine niedrigere Vergleichsbasis nicht. Der chinesische Absatzmarkt bleibe eine Herausforderung. Für die Aktienkurse der Branche sei das tendenziell negativ.
Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung
Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:57 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 38,83 EUR abwärts. Infolgedessen zeigt das Papier noch Anstiegschancen von 9,47 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Im heutigen Handel wurden bisher 387 324 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2026 sank die Aktie um 30,8 Prozent. Experten zufolge können Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger am 18.02.2027 einen Blick in die Q4 2026-Bilanz werfen.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2026 / 08:05 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2026 / 08:05 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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|Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Donnerstagshandels in Rot (finanzen.at)
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19.11.26
|XETRA-Handel LUS-DAX schwächelt letztendlich (finanzen.at)
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|Mercedes-Benz: Droht dem Autobauer ein Verkaufsverbot in den USA? (Spiegel Online)
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|Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX mittags mit Zuschlägen (finanzen.at)
Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|19.11.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|10.11.26
|Mercedes-Benz Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.11.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|Mercedes-Benz Group Kaufen
|DZ BANK
|29.10.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|19.11.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|10.11.26
|Mercedes-Benz Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.11.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|Mercedes-Benz Group Kaufen
|DZ BANK
|29.10.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|02.11.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|Mercedes-Benz Group Kaufen
|DZ BANK
|29.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|28.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.02.25
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|13.01.25
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|03.12.24
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|19.11.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|10.11.26
|Mercedes-Benz Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|27.10.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.10.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|37,94
|-0,58%
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