UBS AG: Rheinmetall-Aktie erhält Neutral

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Rheinmetall nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 410 Euro belassen. Die Umsätze und das operative Ergebnis (Ebit) seien im vierten Quartal hinter den Erwartungen zurückgeblieben, schrieb Analyst Sven Weier in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies liege vor allem an den Waffen- und Munitionsgeschäften und dem Bereich Militärische Fahrzeuge. Allerdings liege die operative Gewinnprognose für 2024 im Mittelwert leicht über den Erwartungen.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Rheinmetall-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Um 11:32 Uhr ging es für das Rheinmetall-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 5,5 Prozent auf 444,50 EUR. Also hat die Aktie noch einen Abstiegsspielraum von 7,76 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Bisher wurden heute 323 949 Rheinmetall-Aktien gehandelt. Auf Jahressicht 2024 kletterte das Papier um 54,9 Prozent. Voraussichtlich am 14.03.2024 wird Rheinmetall Anlegern einen Einblick in die Quartalsbilanz von Q4 2023 gewähren.

