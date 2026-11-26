Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Adidas von 156 auf 157 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Um das angestrebte Umsatzwachstum im Bereich HSD zu erreichen, müsste der Sportartikelkonzern den Markt deutlich übertreffen, was er zunehmend als unwahrscheinlich erachte, schrieb Robert Krankowski in einem Ausblick auf 2027 vom Mittwoch. Noch größer seien aber die Ergebnisrisiken.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die adidas-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Das Papier von adidas konnte um 11:17 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,9 Prozent auf 173,75 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über ein Abwärtsrisiko von 9,64 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 55 559 adidas-Aktien. Auf Jahressicht 2026 kletterte der Anteilsschein um 4,7 Prozent nach oben. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte adidas am 03.03.2027 vorlegen.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2026 / 05:33 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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