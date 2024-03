UBS AG: Sell für Hannover Rück-Aktie

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Hannover Rück nach finalen Geschäftszahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 199 Euro belassen. Die Budgets für die Rückversicherung von Naturkatastrophen seien solider als in der Vergangenheit, schrieb Analyst Will Hardcastle in einer am Montag vorliegenden ersten Reaktion. Das dürfte sich auch im laufenden Jahr fortsetzen. Die Ausschüttungen an die Aktionäre lägen in summa moderat über den Erwartungen.

Aktienanalyse online: Die Hannover Rück-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Die Aktionäre schickten das Papier von Hannover Rück nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 10:41 Uhr 0,2 Prozent auf 245,20 EUR. Infolgedessen zeigt das Papier noch einen Rückgangsspielraum von 18,84 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 29 159 Hannover Rück-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Der Anteilsschein stieg seit Jahresbeginn 2024 um 13,4 Prozent. Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 18.03.2024 erwartet.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2024 / 07:38 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2024 / 07:38 / GMT



