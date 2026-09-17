MTU Aero Engines Aktie

MTU Aero Engines für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0

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Experten-Einschätzung 17.09.2026 13:13:47

UBS AG: Sell-Note für MTU Aero Engines-Aktie

UBS AG: Sell-Note für MTU Aero Engines-Aktie

Die MTU Aero Engines-Aktie wurde von UBS AG genauestens überprüft. Hier sind die Resultate.

Die UBS hat die Einstufung für MTU nach einer Investorenveranstaltung der Schweizer Großbank mit einem Kursziel von 320 Euro auf "Sell" belassen. Der Triebwerkhersteller habe für den Ende Novemver anberaumten Kapitalmarkttag eine detailliertere Diskussion über die Entwicklung seines Geschäfts bis zum Ende der Dekade und darüber hinaus avisiert, schrieb Sven Weier am Mittwoch nach der Präsentation auf der UBS-Industriekonferenz. Das Kundenverhalten habe sich aktuell kaum geändert.

Aktienanalyse online: Die MTU Aero Engines-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Die MTU Aero Engines-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:57 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 339,70 EUR. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Abschwungsspielraum von 5,80 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 34 014 MTU Aero Engines-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2026 gab die Aktie um 3,3 Prozent nach. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte MTU Aero Engines am 29.10.2026 vorlegen.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2026 / 19:41 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: MTU Aero Engines,g-stockstudio / Shutterstock.com

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12:24 MTU Aero Engines Sell UBS AG
14.09.26 MTU Aero Engines Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.09.26 MTU Aero Engines Buy Jefferies & Company Inc.
10.09.26 MTU Aero Engines Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.09.26 MTU Aero Engines Buy Jefferies & Company Inc.
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