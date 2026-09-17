UBS AG: Sell-Note für MTU Aero Engines-Aktie

Die UBS hat die Einstufung für MTU nach einer Investorenveranstaltung der Schweizer Großbank mit einem Kursziel von 320 Euro auf "Sell" belassen. Der Triebwerkhersteller habe für den Ende Novemver anberaumten Kapitalmarkttag eine detailliertere Diskussion über die Entwicklung seines Geschäfts bis zum Ende der Dekade und darüber hinaus avisiert, schrieb Sven Weier am Mittwoch nach der Präsentation auf der UBS-Industriekonferenz. Das Kundenverhalten habe sich aktuell kaum geändert.

Aktienanalyse online: Die MTU Aero Engines-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Die MTU Aero Engines-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:57 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 339,70 EUR. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Abschwungsspielraum von 5,80 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 34 014 MTU Aero Engines-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2026 gab die Aktie um 3,3 Prozent nach. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte MTU Aero Engines am 29.10.2026 vorlegen.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2026 / 19:41 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



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