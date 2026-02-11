UBS AG: Siemens Energy-Aktie erhält Buy

Die Schweizer Großbank UBS hat Siemens Energy nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 175 Euro auf "Buy" belassen. Der Auftragseingang habe satte 22 Prozent über der Konsensschätzung gelegen, lobte Christopher Leonard am Mittwoch. Auch die anderen Eckdaten des Energietechnikkonzerns seien stark ausgefallen.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Siemens Energy-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Um 11:42 Uhr sprang die Siemens Energy-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 5,4 Prozent auf 158,75 EUR zu. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 10,24 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 961 358 Siemens Energy-Aktien. Für die Aktie ging es auf Jahressicht 2026 um 31,9 Prozent nach oben. Die kommenden Ergebnisse für Q1 2026 dürfte Siemens Energy am 11.02.2026 präsentieren.

