UBS AG verleiht Airbus SE-Aktie Buy in jüngster Analyse
Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Airbus von 240 auf 225 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das neue Kursziel reflektiere seine etwas reduzierten Gewinnprognosen (EPS) für den Flugzeugbauer, schrieb Ian Douglas-Pennant am Donnerstag.
Aktieninformation im Fokus: Die Airbus SE-Aktie ausführlich analysiert am Tag der UBS AG-Empfehlung
Die Airbus SE-Aktie konnte um 12:18 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,0 Prozent auf 190,98 EUR. Also hat der Anteilsschein noch Spielraum von 17,81 Prozent nach oben gerechnet zum festgelegten Kursziel. Bisher wurden heute 85 712 Airbus SE-Aktien gehandelt. Seit Jahresbeginn 2026 ging es für die Aktie um 3,6 Prozent nach unten. Die kommenden Ergebnisse für Q4 2025 dürfte Airbus SE am 19.02.2026 präsentieren.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 00:14 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
