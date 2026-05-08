Bayer Aktie
WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017
|Aktienanalyse
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08.05.2026 13:28:49
UBS AG verleiht Bayer-Aktie Buy in jüngster Analyse
Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 52 Euro auf "Buy" belassen. Bei den Anlegern stehe die Entscheidung des obersten US-Gerichts im Durnell-Fall zunächst klar im Fokus, schrieb Matthew Weston am Donnerstagabend. Expertenkommentare sprächen für einen günstigen Ausgang. Weston hält den Glyphosat-Vergleich allerdings für ähnlich bedeutend.
Zwischen Kursziel und Realität: Die Bayer-Aktie im Detail am Tag der Analyse
Die Bayer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 13:11 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 37,35 EUR. Somit hat die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 39,22 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 439 195 Bayer-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2026 legte die Bayer-Aktie um 1,2 Prozent zu. Die Bayer-Bilanz für Q1 2026 wird am 12.05.2026 erwartet.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 18:20 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 18:20 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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