Bayer Aktie
WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017
|Aktuelle Analyse im Blick
|
23.11.2026 11:49:47
UBS AG verleiht Bayer-Aktie Buy in jüngster Analyse
Die Schweizer Großbank UBS hat Bayer auf "Buy" mit einem Kursziel von 66 Euro belassen. Die endgültige Genehmigung des Glyphosat-Sammelvergleichs durch einen Richter im US-Bundesstaat Missouri sollte alle derzeitigen und künftigen Klagen im Zusammenhang mit dem Non-Hodgkin-Lymphom (NHL) beilegen und die Zahlungen des Unternehmens auf 7,25 Milliarden US-Dollar begrenzen, was positiv zu werten sei, schrieb Matthew Weston in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Zahl der weiterhin möglichen Einzelklagen halte Bayer für überschaubar.
Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Bayer-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Um 11:33 Uhr rutschte die Bayer-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,3 Prozent auf 52,12 EUR ab. Somit hat die Aktie noch Luft nach oben: 26,63 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1 591 107 Bayer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Für den Anteilsschein ging es seit Jahresanfang 2026 um 41,2 Prozent aufwärts. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Bayer am 24.02.2027 vorlegen.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.11.2026 / 23:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Bayer
|
12:26
|Pluszeichen in Europa: So steht der Euro STOXX 50 mittags (finanzen.at)
|
12:26
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX notiert mittags im Plus (finanzen.at)
|
12:26
|DAX aktuell: DAX in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
11:51
|AKTIE IM FOKUS: Anleger machen 'Kasse' beim Dax-Spitzenreiter Bayer (dpa-AFX)
|
10:22
|Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Bayer-Aktie mit Buy in neuer Analyse (finanzen.at)
|
09:34
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Bayer auf 'Hold' - Ziel 48,50 Euro (dpa-AFX)
|
09:28
|Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX zum Start fester (finanzen.at)
|
09:28
|Aufschläge in Frankfurt: DAX verbucht zum Start des Montagshandels Zuschläge (finanzen.at)
Analysen zu Bayer
|10:55
|Bayer Buy
|UBS AG
|09:32
|Bayer Buy
|Deutsche Bank AG
|06:57
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:40
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:55
|Bayer Buy
|UBS AG
|09:32
|Bayer Buy
|Deutsche Bank AG
|06:57
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:40
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:55
|Bayer Buy
|UBS AG
|09:32
|Bayer Buy
|Deutsche Bank AG
|06:40
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.26
|Bayer Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|Bayer Kaufen
|DZ BANK
|18.02.26
|Bayer Verkaufen
|DZ BANK
|06:57
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.11.26
|Bayer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.11.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Bayer
|52,16
|-5,51%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerErste Gegenbewegung läuft: ATX legt zu -- DAX trotzt globaler Tech-Skepsis -- Asien dämmt Verluste ein: Leichtes Plus in Shanghai
Am heimischen Aktienmarkt prägt eine Erholung das Bild. Am deutschen Aktienmarkt sind ebenfalls Gewinne zu sehen. In Fernost zeigten sich die Börsen verhalten höher.