UBS AG verleiht Infineon-Aktie Neutral in jüngster Analyse

UBS AG hat die Infineon-Aktie unter die Lupe genommen, und hier sind die detaillierten Ergebnisse.

Die Schweizer Großbank UBS hat Infineon nach Quartalszahlen des Halbleiterkonzerns auf "Neutral" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Dass diese die Konsensschätzungen nur moderat übertroffen hätten, könnte den Markt enttäuschen, schrieb Francois-Xavier Bouvignies am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Er verwies auf den starken Kursanstieg der vergangenen Wochen.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Infineon-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Um 14:27 Uhr rutschte die Infineon-Aktie in der XETRA-Sitzung um 3,2 Prozent auf 58,54 EUR ab. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über ein Abwärtsrisiko von 23,13 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 4 448 627 Infineon-Aktien. Das Papier legte seit Anfang des Jahres 2026 um 56,3 Prozent zu. Die nächsten Quartalszahlen für Q2 2026 wird Infineon voraussichtlich am 06.05.2026 präsentieren.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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