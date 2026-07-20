Merck Aktie
WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905
|Einstufung im Blick
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20.07.2026 12:43:47
UBS AG verleiht Merck-Aktie Buy in jüngster Analyse
Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Merck KGaA auf "Buy" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. Matthew Weston rechnet mit soliden Wachstumstrends im zweiten Quartal, wie er am Freitagnachmittag in seinem Ausblick auf den Bericht schrieb. Die Dynamik aus dem ersten Quartal dürfte sich aufs zweite übertragen haben.
Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Merck-Aktie am Tag der Analyse
Das Papier von Merck konnte um 12:27 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 136,50 EUR. Hiermit hat das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 9,89 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 29 730 Merck-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Jahresbeginn 2026 kletterte das Papier um 13,6 Prozent aufwärts.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.07.2026 / 17:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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