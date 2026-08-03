UBS AG verleiht RWE-Aktie Buy in jüngster Analyse

UBS AG hat die RWE-Aktie unter die Lupe genommen, und hier sind die detaillierten Ergebnisse.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für RWE auf "Buy" mit einem Kursziel von 66 Euro belassen. Analystin Wanda Serwinowska wies in einer am Montag vorliegenden Studie zur europäischen Energieversorgerbranche auf die wichtigsten Erkenntnisse aus dem ersten Halbjahr hin. Inzwischen hätten rund 80 Prozent der Unternehmen des Sektors ihre Zahlen vorgelegt, von denen 8 ihre Ausblicke angehoben und 12 sie bestätigt hätten, schrieb sie. Gesenkte Jahresziele habe es nicht gegeben. RWE zählt sie wegen des Gewinnwachstums je Aktie und des diversifizierten Portfolios aus erneuerbaren Energien und flexibler Stromerzeugung (FlexGen) zu ihren "Top-Calls".

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die RWE-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die RWE-Aktie gab im XETRA-Handel um 13:42 Uhr um 1,3 Prozent auf 56,42 EUR nach. Also weist das Papier noch eine Entwicklungsmöglichkeit von 16,98 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt wechselten 394 540 RWE-Aktien den Besitzer. Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Anteilsschein um 27,1 Prozent aufwärts.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 19:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 19:00 / GMT



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