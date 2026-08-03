RWE Aktie
WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129
|Aktienanalyse
|
03.08.2026 13:58:49
UBS AG verleiht RWE-Aktie Buy in jüngster Analyse
Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für RWE auf "Buy" mit einem Kursziel von 66 Euro belassen. Analystin Wanda Serwinowska wies in einer am Montag vorliegenden Studie zur europäischen Energieversorgerbranche auf die wichtigsten Erkenntnisse aus dem ersten Halbjahr hin. Inzwischen hätten rund 80 Prozent der Unternehmen des Sektors ihre Zahlen vorgelegt, von denen 8 ihre Ausblicke angehoben und 12 sie bestätigt hätten, schrieb sie. Gesenkte Jahresziele habe es nicht gegeben. RWE zählt sie wegen des Gewinnwachstums je Aktie und des diversifizierten Portfolios aus erneuerbaren Energien und flexibler Stromerzeugung (FlexGen) zu ihren "Top-Calls".
Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die RWE-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse
Die RWE-Aktie gab im XETRA-Handel um 13:42 Uhr um 1,3 Prozent auf 56,42 EUR nach. Also weist das Papier noch eine Entwicklungsmöglichkeit von 16,98 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt wechselten 394 540 RWE-Aktien den Besitzer. Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Anteilsschein um 27,1 Prozent aufwärts.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 19:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 19:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu RWE AG St.
|
12:26
|Börse Frankfurt in Grün: So entwickelt sich der LUS-DAX aktuell (finanzen.at)
|
12:26
|Optimismus in Frankfurt: DAX freundlich (finanzen.at)
|
09:28
|Aufschläge in Frankfurt: DAX steigt zum Handelsstart (finanzen.at)
|
09:28
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX verbucht zum Start Gewinne (finanzen.at)
|
31.07.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX verbucht letztendlich Verluste (finanzen.at)
|
31.07.26
|Freundlicher Handel: DAX verbucht zum Ende des Freitagshandels Zuschläge (finanzen.at)
|
31.07.26
|Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich am Freitagnachmittag leichter (finanzen.at)
|
31.07.26
|Optimismus in Frankfurt: DAX nachmittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
Analysen zu RWE AG St.
|13:06
|RWE Buy
|UBS AG
|29.07.26
|RWE Kaufen
|DZ BANK
|29.07.26
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|13:06
|RWE Buy
|UBS AG
|29.07.26
|RWE Kaufen
|DZ BANK
|29.07.26
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|13:06
|RWE Buy
|UBS AG
|29.07.26
|RWE Kaufen
|DZ BANK
|29.07.26
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|23.06.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|19.06.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|11.06.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|13.05.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|RWE AG St.
|56,14
|-1,85%