Siemens Energy Aktie
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
|Aktienempfehlung
|
20.01.2026 09:45:05
UBS AG verleiht Siemens Energy-Aktie Sell in jüngster Analyse
Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Sell" belassen. Andre Kukhnin befasste sich in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie mit der Frage, welche Risiken die neuen Zolldrohungen von US-Präsident Donald Trump für die europäische Investitionsgüterindustrie bergen. Er geht davon aus, dass die angedrohten Zölle von 10 beziehungsweise 25 Prozent durch relativ moderate Preiserhöhungen kompensiert werden können, zumal der Sektor in der Vergangenheit Zölle generell gut weitergeben konnte. Der Analyst verwies aber auf das Risiko einer Eskalation auf beiden Seiten.
Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Energy nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:29 Uhr 2,3 Prozent auf 131,00 EUR. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 217 179 Siemens Energy-Aktien. Bei der Aktie schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 8,8 Prozent zu Buche.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 16:37 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 16:37 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
