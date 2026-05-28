Bayer Aktie

Bayer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017

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Bewertung im Blick 28.05.2026 13:22:53

UBS AG veröffentlicht Bewertung: Bayer-Aktie mit Buy

UBS AG veröffentlicht Bewertung: Bayer-Aktie mit Buy

Hier sind die Resultate der genauen Überprüfung der Bayer-Aktie durch UBS AG.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 52 Euro auf "Buy" belassen. Es sei nicht das erste Mal, dass es in Brasilien den Versuch gebe, den Einsatz von Glyphosat gerichtlich verbieten zu lassen, schrieb Matthew Weston am Mittwochmittag. Er sieht insgesamt nur geringe Erfolgschancen.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Bayer-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die Aktie notierte um 13:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,8 Prozent auf 37,43 EUR. Hiermit hat das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 38,93 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 688 444 Bayer-Aktien umgesetzt. Das Papier legte seit Anfang des Jahres 2026 um 1,4 Prozent zu. Die Quartalsbilanz für Q2 2026 wird am 04.08.2026 erwartet.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2026 / 13:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Gil C / Shutterstock,Arseniy Krasnevsky / Shutterstock

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