Bayer Aktie
WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017
|Aktie bewertet
|
16.01.2026 12:22:45
UBS AG veröffentlicht Bewertung: Bayer-Aktie mit Neutral
Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bayer auf "Neutral" belassen. Bayer und GSK stünden hinsichtlich der Wachstumsperspektiven bis 2031 unter Europas Pharmawerten am schlechtesten da, schrieb Matthew Weston am Donnerstagabend in seinem Ausblick auf 2026. Hier glänze vor allem Astrazeneca - sein Favorit für 2026. Die weiter zunehmende Umsatzkonzentration bei Bayer auf Nubeqa und Kerendia komme den Margen zugute. Dafür sei man massiven Generika-Risiken ausgesetzt - zunächst bei Eylea und Xarelto und ab 2032 dann bei Kerendia und Nubeqa.
Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Bayer-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung
Die Bayer-Aktie gab im XETRA-Handel um 12:06 Uhr um 0,4 Prozent auf 41,93 EUR nach. Die Anzahl der bisher gehandelten Bayer-Aktien beläuft sich auf 1 102 857 Stück. Der Anteilsschein stieg seit Jahresbeginn 2026 um 13,3 Prozent.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 04:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 04:39 / GMT
