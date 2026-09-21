UBS AG veröffentlicht Bewertung: BMW-Aktie mit Neutral

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BMW auf "Neutral" belassen. Die Papiere des Sportwagenbauers Porsche AG bleiben nach Unternehmensbesuchen, Modellpräsentationen und Testfahrten in der Branche der Top-Favorit von Analyst Patrick Hummel, wie er am Montag schrieb. Daneben empfiehlt er noch Continental und Sixt zum Kauf. Grundsätzlich ist er optimistischer für Zulieferer als für Autokonzerne, und dabei vor allem für Reifenhersteller. BMW werde die Jahresziele auf dem Kapitalmarkttag wohl bestätigen. Die Marge im dritten Quartal dürfte aber eher am unteren Ende des Zielkorridors liegen.

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Die BMW-Aktie bewegte sich um 13:05 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 60,46 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten BMW-Aktien beläuft sich auf 444 814 Stück. Das Papier fiel seit Jahresbeginn 2026 um 31,3 Prozent zurück.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2026 / 01:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2026 / 01:44 / GMT



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