Daimler Truck Aktie
WKN DE: DTR0CK / ISIN: DE000DTR0CK8
|Neutral-Einstufung
|
07.07.2026 11:37:48
UBS AG veröffentlicht Bewertung: Daimler Truck-Aktie mit Neutral
Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Daimler Truck mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Neutral" belassen. Die europäische Investitionsgüterindustrie dürfte ein insgesamt solides Quartal verzeichnet haben, da die Rückmeldungen von Zulieferern, Händlern und Kunden weiterhin starke Trends in den Bereichen Elektrifizierung und Rechenzentren signalisierten, schrieb das Analystenteam um Hemal Bhundia am Montag im Branchenausblick auf die Berichtssaison. Insofern sollten die Jahresausblicke mindestens stabil bleiben. Zu den Favoriten gehören unter anderem Siemens, Kion, Gea, Volvo und Schneider Electric.
Aktienanalyse online: Die Daimler Truck-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen
Um 11:21 Uhr wies die Daimler Truck-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 44,34 EUR nach oben. Also hat der Aktienanteil noch Spielraum von 1,49 Prozent nach oben, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 109 616 Daimler Truck-Aktien. Auf Jahressicht 2026 stieg der Anteilsschein um 24,2 Prozent. Mit der Q2 2026-Bilanzvorlage von Daimler Truck wird am 07.08.2026 gerechnet.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2026 / 13:48 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / 13:48 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Daimler Truck
|
06.07.26
|EQS-CMS: Daimler Truck Holding AG: Release of a capital market information (EQS Group)
|
06.07.26
|EQS-CMS: Daimler Truck Holding AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
06.07.26
|DAX 40-Papier Daimler Truck-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Daimler Truck-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
03.07.26
|Handel in Frankfurt: Börsianer lassen LUS-DAX zum Handelsende steigen (finanzen.at)
|
03.07.26
|Gewinne in Frankfurt: DAX letztendlich in Grün (finanzen.at)
|
03.07.26
|Daimler Truck-Analyse: RBC Capital Markets stuft Aktie mit Outperform ein (finanzen.at)
|
01.07.26
|UBS AG gibt Daimler Truck-Aktie Neutral (finanzen.at)
|
30.06.26
|Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Dienstagshandels mit Zuschlägen (finanzen.at)