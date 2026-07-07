Daimler Truck Aktie

Daimler Truck für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: DTR0CK / ISIN: DE000DTR0CK8

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Neutral-Einstufung 07.07.2026 11:37:48

UBS AG veröffentlicht Bewertung: Daimler Truck-Aktie mit Neutral

UBS AG veröffentlicht Bewertung: Daimler Truck-Aktie mit Neutral

Daimler Truck-Papier wurde von UBS AG-Analyst Hemal Bhundia einer sorgfältigen Prüfung unterzogen.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Daimler Truck mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Neutral" belassen. Die europäische Investitionsgüterindustrie dürfte ein insgesamt solides Quartal verzeichnet haben, da die Rückmeldungen von Zulieferern, Händlern und Kunden weiterhin starke Trends in den Bereichen Elektrifizierung und Rechenzentren signalisierten, schrieb das Analystenteam um Hemal Bhundia am Montag im Branchenausblick auf die Berichtssaison. Insofern sollten die Jahresausblicke mindestens stabil bleiben. Zu den Favoriten gehören unter anderem Siemens, Kion, Gea, Volvo und Schneider Electric.

Aktienanalyse online: Die Daimler Truck-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Um 11:21 Uhr wies die Daimler Truck-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 44,34 EUR nach oben. Also hat der Aktienanteil noch Spielraum von 1,49 Prozent nach oben, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 109 616 Daimler Truck-Aktien. Auf Jahressicht 2026 stieg der Anteilsschein um 24,2 Prozent. Mit der Q2 2026-Bilanzvorlage von Daimler Truck wird am 07.08.2026 gerechnet.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2026 / 13:48 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / 13:48 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Daimler Truck AG

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