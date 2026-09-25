Daimler Truck Aktie
WKN DE: DTR0CK / ISIN: DE000DTR0CK8
|Neutral-Einstufung
|
25.09.2026 12:07:47
UBS AG veröffentlicht Bewertung: Daimler Truck-Aktie mit Neutral
Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Daimler Truck mit einem Kursziel von 47 Euro auf "Neutral" belassen. Hemal Bhundia beschäftigte sich in seinem am Freitag veröffentlichten Branchenkommentar näher mit der EPA27-Abgasnorm. Traton und Daimler Truck hätten Motoren im Programm, die die Norm zu besonders niedrigen Kosten erfüllen. Es seien aber Kostentreiber absehbar, die die Lkw-Preise erhöhen dürften. Bhundia schätzt, dass sie 2027 im Größenbereich von 6.000 bis 22.000 US-Dollar teurer werden. Wer bei EPA-Motoren zum Gewinner wird, dürfte sich seiner Ansicht nach eher erst 2028 entscheiden.
Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Daimler Truck-Aktie am Tag der Analyse
Um 11:51 Uhr ging es für das Daimler Truck-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 42,10 EUR. Hiermit hat das Papier noch Spielraum von 11,64 Prozent nach oben bezogen auf das festgelegte Kursziel. Bisher wurden heute 177 405 Daimler Truck-Aktien gehandelt. Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Anteilsschein um 17,9 Prozent nach oben. Voraussichtlich am 06.11.2026 dürfte Daimler Truck Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2026 / 00:52 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2026 / 00:52 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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