UBS AG veröffentlicht Bewertung: GEA-Aktie mit Buy

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Gea mit einem Kursziel von 74 Euro auf "Buy" belassen. Die Quartalsergebnisse des Anlagenbauers seien solide, schrieb Sven Weier am Montagmorgen. Die jüngst unterdurchschnittliche Entwicklung der Aktien sei auch angesichts des robusten Ausblicks nicht gerechtfertigt.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der GEA-Aktie zur Zeit der Analyse

Die GEA-Aktie notierte um 12:15 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 5,7 Prozent auf 55,85 EUR. Insofern weist der Anteil noch eine Steigerungsaussicht von 32,50 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. Von der GEA-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 199 524 Stück gehandelt. Seit Beginn des Jahres 2026 fiel die Aktie um 1,2 Prozent. Die nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.05.2026 erfolgen.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 05:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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