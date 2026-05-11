Heidelberg Materials Aktie
WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004
|Aktienanalyse
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11.05.2026 10:43:49
UBS AG veröffentlicht Bewertung: Heidelberg Materials-Aktie mit Buy
Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Heidelberg Materials mit einem Kursziel von 260 Euro auf "Buy" belassen. Der Baustoffkonzern habe einen - im Vergleich zu den Wettbewerbern - holprigen Jahresstart hingelegt, schrieb Julian Radlinger am Sonntag. Dies sollte jedoch nicht überbewertet werden. Für das Gesamtjahr 2026 schraubte der Experte seine Gewinnprognose (EPS) leicht nach oben.
Aktienbewertung im Detail: Die Heidelberg Materials-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse
Im XETRA-Handel gewannen die Heidelberg Materials-Papiere um 10:27 Uhr 1,1 Prozent. Also hat der Anteilsschein noch Spielraum von 39,97 Prozent nach oben gerechnet zum festgelegten Kursziel. 36 473 Heidelberg Materials-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Seit Jahresanfang 2026 gab die Aktie um 16,7 Prozent nach.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.05.2026 / 23:22 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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