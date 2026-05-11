UBS AG veröffentlicht Bewertung: Heidelberg Materials-Aktie mit Buy

Die Heidelberg Materials-Aktie wurde von UBS AG genau analysiert. Die folgenden Ergebnisse wurden ermittelt.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Heidelberg Materials mit einem Kursziel von 260 Euro auf "Buy" belassen. Der Baustoffkonzern habe einen - im Vergleich zu den Wettbewerbern - holprigen Jahresstart hingelegt, schrieb Julian Radlinger am Sonntag. Dies sollte jedoch nicht überbewertet werden. Für das Gesamtjahr 2026 schraubte der Experte seine Gewinnprognose (EPS) leicht nach oben.

Aktienbewertung im Detail: Die Heidelberg Materials-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Im XETRA-Handel gewannen die Heidelberg Materials-Papiere um 10:27 Uhr 1,1 Prozent. Also hat der Anteilsschein noch Spielraum von 39,97 Prozent nach oben gerechnet zum festgelegten Kursziel. 36 473 Heidelberg Materials-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Seit Jahresanfang 2026 gab die Aktie um 16,7 Prozent nach.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.05.2026 / 23:22 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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