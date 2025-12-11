Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026

Bewertung im Blick 11.12.2025 10:37:48

UBS AG veröffentlicht Bewertung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie mit Neutral

Hier sind die Resultate der genauen Überprüfung der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie durch UBS AG.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Munich Re anlässlich der neuen Ziele mit einem Kursziel von 565 Euro auf "Neutral" belassen. Die vor dem Kapitalmarkttag veröffentlichten mittelfristigen Geschäftsziele des Rückversicherers seien etwas besser als erwartet ausgefallen, schrieb Will Hardcastle am Mittwochnachmittag.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Um 10:21 Uhr stieg die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,0 Prozent auf 558,00 EUR. Hiermit hat das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 1,25 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 65 215 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien umgesetzt. Das Papier legte seit Anfang des Jahres 2025 um 15,7 Prozent zu. Die Quartalsbilanz für Q4 2025 wird am 26.02.2026 erwartet.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 16:14 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

09:46 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral UBS AG
08:34 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Jefferies & Company Inc.
10.12.25 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform RBC Capital Markets
10.12.25 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.12.25 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 557,00 1,64%

