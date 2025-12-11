Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie
WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026
|Bewertung im Blick
|
11.12.2025 10:37:48
UBS AG veröffentlicht Bewertung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie mit Neutral
Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Munich Re anlässlich der neuen Ziele mit einem Kursziel von 565 Euro auf "Neutral" belassen. Die vor dem Kapitalmarkttag veröffentlichten mittelfristigen Geschäftsziele des Rückversicherers seien etwas besser als erwartet ausgefallen, schrieb Will Hardcastle am Mittwochnachmittag.
Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse
Um 10:21 Uhr stieg die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,0 Prozent auf 558,00 EUR. Hiermit hat das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 1,25 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 65 215 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien umgesetzt. Das Papier legte seit Anfang des Jahres 2025 um 15,7 Prozent zu. Die Quartalsbilanz für Q4 2025 wird am 26.02.2026 erwartet.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 16:14 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|09:46
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|UBS AG
|08:34
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.12.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.12.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
