UBS AG veröffentlicht Bewertung: Rheinmetall-Aktie mit Buy

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Rheinmetall mit einem Kursziel von 1600 Euro auf "Buy" belassen. Die europäische Investitionsgüterindustrie dürfte ein insgesamt solides Quartal verzeichnet haben, da die Rückmeldungen von Zulieferern, Händlern und Kunden weiterhin starke Trends in den Bereichen Elektrifizierung und Rechenzentren signalisierten, schrieb Sven Weier am Montag in seinem Branchenausblick auf die Berichtssaison. Insofern sollten die Jahresausblicke mindestens stabil bleiben. Zu seinen Favoriten gehören unter anderem Siemens, Kion, Gea, Volvo und Schneider Electric.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Rheinmetall-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die Rheinmetall-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:18 Uhr in Grün und gewann 0,9 Prozent auf 1 140,00 EUR. Somit hat die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 40,35 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten Rheinmetall-Aktien beläuft sich auf 56 082 Stück. Auf Jahressicht 2026 ging es für die Aktie um 26,2 Prozent nach unten. Die Quartalsbilanz für Q2 2026 wird am 06.08.2026 erwartet.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2026 / 13:48 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / 13:48 / GMT



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