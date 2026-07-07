Rheinmetall Aktie

Rheinmetall für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Einstufung im Blick 07.07.2026 11:34:49

UBS AG veröffentlicht Bewertung: Rheinmetall-Aktie mit Buy

UBS AG veröffentlicht Bewertung: Rheinmetall-Aktie mit Buy

Diese Empfehlung gibt UBS AG für die Rheinmetall-Aktie aus.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Rheinmetall mit einem Kursziel von 1600 Euro auf "Buy" belassen. Die europäische Investitionsgüterindustrie dürfte ein insgesamt solides Quartal verzeichnet haben, da die Rückmeldungen von Zulieferern, Händlern und Kunden weiterhin starke Trends in den Bereichen Elektrifizierung und Rechenzentren signalisierten, schrieb Sven Weier am Montag in seinem Branchenausblick auf die Berichtssaison. Insofern sollten die Jahresausblicke mindestens stabil bleiben. Zu seinen Favoriten gehören unter anderem Siemens, Kion, Gea, Volvo und Schneider Electric.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Rheinmetall-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die Rheinmetall-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:18 Uhr in Grün und gewann 0,9 Prozent auf 1 140,00 EUR. Somit hat die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 40,35 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten Rheinmetall-Aktien beläuft sich auf 56 082 Stück. Auf Jahressicht 2026 ging es für die Aktie um 26,2 Prozent nach unten. Die Quartalsbilanz für Q2 2026 wird am 06.08.2026 erwartet.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2026 / 13:48 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / 13:48 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Rheinmetall-Aktie im Blick: CEO fordert schnellere Entscheidungen

Bildquelle: Postmodern Studio / Shutterstock.com

Nachrichten zu Rheinmetall AG

mehr Nachrichten