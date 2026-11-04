RWE Aktie
WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129
|RWE-Analyse im Blick
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04.11.2026 12:52:49
UBS AG veröffentlicht Bewertung: RWE-Aktie mit Buy
Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für RWE auf "Buy" mit einem Kursziel von 68 Euro belassen. Analystin Wanda Serwinowska verwies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie auf die Ergebnisse einer ersten Ausschreibung der Bundesnetzagentur für neue Gaskraftwerke in Deutschland. Der interne Zinsfuß (IRR) für die von RWE gewonnenen Zuschläge, also die durchschnittliche jährliche Verzinsung, die der Energiekonzern von einem neuen Investitionsprojekt erwartet, liegt ihren Schätzungen zufolge bei mehr als 9 Prozent. Damit wäre das von RWE selbst angestrebte Ziel von mehr als 8,5 Prozent übertroffen worden.
Aktienbewertung im Detail: Die RWE-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse
Um 12:36 Uhr konnte die Aktie von RWE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,8 Prozent auf 58,44 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Wachstumsspielraum von 16,36 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. Zuletzt wechselten 1 738 298 RWE-Aktien den Besitzer. Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte die RWE-Aktie um 31,7 Prozent.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 15:29 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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