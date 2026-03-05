SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
|Aktie unter der Lupe
|
05.03.2026 13:13:47
UBS AG veröffentlicht Bewertung: SAP SE-Aktie mit Buy
Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für SAP von 255 auf 205 Euro gesenkt, die Einstufung auf "Buy" belassen. Michael Briest vollzog in seiner am Donnerstag vorliegenden Analyse einen KI-Stresstest in Europas Softwarebranche. Dassault Systems, Amadeus, SAP und Planisware sieht er angesichts der Komplexität und der Bedeutung ihrer Lösungen recht gut gegenüber KI-Verdrängungsrisiken abgeschirmt. Vergleichsweise starke Sorgen müssten sich Sage und Nemetschek machen. Briest passte seinen Maßstab bei SAP aber an die gesunkene Branchenbewertung an.
Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die SAP SE-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung
Die Aktie notierte um 12:57 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 168,56 EUR zu. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über ein Aufwärtspotenzial von 21,62 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 608 695 SAP SE-Aktien den Besitzer. Das Papier verlor auf Jahressicht 2026 19,1 Prozent. SAP SE wird die nächste Bilanz für Q1 2026 voraussichtlich am 23.04.2026 vorlegen.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 01:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 01:34 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu SAP SE
|05.03.26
|SAP Buy
|UBS AG
|10.02.26
|SAP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.02.26
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.02.26
|SAP Buy
|Deutsche Bank AG
|04.02.26
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|SAP SE
|171,68
|1,90%
