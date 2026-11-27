SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
|Einstufung im Blick
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27.11.2026 10:13:47
UBS AG veröffentlicht Bewertung: SAP SE-Aktie mit Neutral
Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für SAP mit einem Kursziel von 215 Euro auf "Neutral" belassen. Aufgetaucht seien Spekulationen über ein weiteres Umstrukturierungsprogramm mit entsprechenden Aussagen des Konzernchefs im September, schrieb Michael Briest am Donnerstagabend nach einem Bloomberg-Bericht. Er habe die damaligen Spekulationen zunächst skeptisch gesehen, da üblicherweise fünf Jahre vergingen zwischen solchen Prozessen und das jüngste 2024 durchgeführt worden sei. Dies habe 2,3 Milliarden Euro gekostet und 10.000 Arbeitsplätze betroffen. Briest wies aber darauf hin, dass die Mitarbeiterkosten gemessen an ihrem Umsatzanteil bis Ende 2025 gefallen seien und deutlich zur Margenverbesserung der Walldorfer beigetragen hätten. Ein neues Programm dürfte SAP weiter auf das Ziel zubewegen, zum "Rule of Forty"-Unternehmen zu werden. Das sind Softwarekonzerne, deren Umsatzwachstum addiert mit der Gewinnmarge zusammen mindestens 40 Prozent ergeben.
Aktienauswertung: Die SAP SE-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen
Die SAP SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:57 Uhr um 0,5 Prozent auf 193,20 EUR ab. Also weist das Papier noch eine Entwicklungsmöglichkeit von 11,28 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 157 966 SAP SE-Aktien. Das Papier gab seit Anfang des Jahres 2026 um 5,7 Prozent nach. Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte SAP SE am 28.01.2027 präsentieren.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2026 / 19:58 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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