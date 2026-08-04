Zalando Aktie

Zalando für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Buy-Einstufung 04.08.2026 12:58:47

UBS AG veröffentlicht Bewertung: Zalando-Aktie mit Buy

UBS AG veröffentlicht Bewertung: Zalando-Aktie mit Buy

Zalando-Papier wurde von UBS AG-Analyst Yashraj Rajani einer sorgfältigen Prüfung unterzogen.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Zalando nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 36,50 Euro belassen. Angesichts der jüngsten Kursstärke der Aktien und eines gesenkten Umsatzziels für 2026 dürften die Nachrichten des Online-Modehändlers vom Markt negativ aufgenommen werden, schrieb Yashraj Rajani in einer ersten Einschätzung am Dienstag.

Aktienanalyse online: Die Zalando-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Die Zalando-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:42 Uhr 16,6 Prozent im Minus bei 24,29 EUR. Also hat der Aktienanteil noch Spielraum von 50,27 Prozent nach oben, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 3 867 637 Zalando-Aktien. Auf Jahressicht 2026 fiel die Aktie um 4,1 Prozent zurück. Mit der Q2 2026-Bilanzvorlage von Zalando wird am 04.08.2026 gerechnet.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 06:10 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

DAX 40-Titel Zalando-Aktie: So viel Verlust hätte ein Zalando-Investment von vor 3 Jahren eingebrac

Bildquelle: Viktoriia Hnatiuk / Shutterstock.com

Nachrichten zu Zalando

mehr Nachrichten