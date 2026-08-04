Zalando Aktie
WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111
|Buy-Einstufung
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04.08.2026 12:58:47
UBS AG veröffentlicht Bewertung: Zalando-Aktie mit Buy
Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Zalando nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 36,50 Euro belassen. Angesichts der jüngsten Kursstärke der Aktien und eines gesenkten Umsatzziels für 2026 dürften die Nachrichten des Online-Modehändlers vom Markt negativ aufgenommen werden, schrieb Yashraj Rajani in einer ersten Einschätzung am Dienstag.
Aktienanalyse online: Die Zalando-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen
Die Zalando-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:42 Uhr 16,6 Prozent im Minus bei 24,29 EUR. Also hat der Aktienanteil noch Spielraum von 50,27 Prozent nach oben, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 3 867 637 Zalando-Aktien. Auf Jahressicht 2026 fiel die Aktie um 4,1 Prozent zurück. Mit der Q2 2026-Bilanzvorlage von Zalando wird am 04.08.2026 gerechnet.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 06:10 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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