UBS AG veröffentlicht Investment-Empfehlung: SAP SE-Aktie mit Buy

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für SAP nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 191 Euro auf "Buy" belassen. Die Walldorfer hätten die recht hoch angesetzte Hürde zum Jahresauftakt genommen, schrieb Analyst Michael Briest in der Nacht auf Dienstag in seiner ersten Reaktion. Die Ziele seien zwar unverändert, aber der Fokus richte sich zunehmend auf die Zeit nach 2025.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der SAP SE-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Aktionäre schickten das Papier von SAP SE nach oben. Im Frankfurt-Handel gewann die Aktie um 08:02 Uhr 1,7 Prozent auf 170,70 EUR. Somit hat die Aktie noch Luft nach oben: 11,89 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt wechselten via Frankfurt 1 240 SAP SE-Aktien den Besitzer. Seit Jahresanfang 2024 schlägt ein Plus von 22,3 Prozent zu Buche. Am 22.07.2024 dürfte SAP SE die Bilanz für Q2 2024 veröffentlichen.

