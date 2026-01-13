UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
|Medienbericht
|
13.01.2026 08:00:40
UBS-Aktie: Chef Ermotti kündigt Abschied an
Ermotti beabsichtige, seinen Posten nach Abschluss der Integration von UBS und Credit Suisse abzugeben, so die mit der Angelegenheit vertrauten Personen gegenüber der FT. Seine Rücktrittspläne fallen in eine Zeit, in der die Schweizer Regierung eine Verschärfung der Kapitalanforderungen plant.
Der Zeitplan für Ermottis Ausscheiden sei vom UBS-Verwaltungsrat noch nicht finalisiert worden, sagte eine Person der Zeitung.
Aleksandar Ivanovic, Leiter des Asset Managements der UBS, gilt laut den informierten Kreisen als einer der wahrscheinlichsten Nachfolger Ermottis. Zu den weiteren Kandidaten gehörten die Co-Leiter der Vermögensverwaltung, Iqbal Khan und Robert Karofsky, hieß es weiter.
Die UBS lehnte eine Stellungnahme gegenüber der Zeitung ab. Auch gegenüber Dow Jones Newswires wollte die Bank den Bericht nicht kommentieren.
DJG/DJN/uxd/brb
DOW JONES
