UBS-Aktie deutlich tiefer: Hohen Rückstellungen und schwaches Investmentbanking belasten Gewinn von UBS

Gleichzeitig konnte die Schweizer Bank UBS , die vor der staatlich organisierten Übernahme der Credit Suisse für 3 Milliarden Franken steht, in der Vermögensverwaltung neue Kundengelder in Milliardenhöhe einwerben.

Der Nettogewinn sackte in den drei Monaten um gut 50 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf 1,03 Milliarden US-Dollar ab. Der Vorsteuergewinn brach um 45 Prozent auf knapp 1,5 Milliarden Dollar ein. Die Bank musste für Rechtsfälle im Zusammenhang mit Residential Mortgage-Backed Securities (RMBS) in den USA 665 Millionen Dollar zurückstellen.

Die Erträge gingen um 7 Prozent auf 8,74 Milliarden Dollar zurück. Im Asset Management sackten sie um 13 Prozent ab, im Investmentbanking um 19 Prozent.

Im Global Wealth Management (GWM) vertrauten Kunden der Bank weitere 28 Milliarden Dollar an. Von diesen Nettoneugeldern kamen 7 Milliarden Dollar in den letzten zehn Tagen des März herein, also nach Ankündigung der Übernahme der Credit Suisse.

Die UBS-Aktie verliert an der SIX zeitweise deutliche 1,18 Prozent auf 17,98 Franken.

