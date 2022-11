UBS-Aktie fester: UBS begibt ihre erste digitale Anleihe

Das Wertpapier mit einem Volumen von 375 Millionen Franken sei weltweit die erste digitale Anleihe eines Bankinstituts, die an einer regulierten digitalen Börse notiert, gehandelt und abgewickelt werde, teilte die UBS am Donnerstag mit. Die Anleihe werde auf der Schweizer Digitalbörse SIX Digital Exchange emittiert und könne neben der SDX auch an der traditionellen Schweizer Börse SIX gehandelt werden. Damit hätten auch Investoren, die über keine Blockchain-Infrastruktur verfügten, die Möglichkeit, in eine digitale Anleihe zu investieren. Der dreijährige Bond sei mit einem Coupon von 2,33 Prozent ausgestattet.

An der SIX steigt die UBS-Aktie am Freitag zeitweise 0,58 Prozent auf 15,99 Franken.

Zürich (Reuters)