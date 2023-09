UBS-Aktie fester: UBS ernennt Ulrike Hoffmann-Burchardi zum Head CIO Equities

Ulrike Hoffmann-Burchardi übernehme am 23. Oktober die neue Funktion des Head CIO Equities im Chief Investment Office von UBS Global Wealth Management, hieß es in einer internen Mitteilung, die Reuters am Donnerstag gesehen hat. Die Managerin stoße von Tudor Investment zur UBS.

Die UBS-Aktie steigt an der SIX zeitweise um 0,73 Prozent auf 23,41 Franken.

Zürich (Reuters)