UBS-Aktie fester: UBS übernimmt im Wertpapierhandel Neugeschäft der Credit Suisse

Die Wertpapierhandels-Division Global Markets der Credit Suisse will ihr Neugeschäft ab dem 22. September zurückfahren, hieß es in einem der Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch vorliegenden Brief an die Global-Markets-Kunden. In Zukunft werde Neugeschäft über juristische Einheiten der UBS konsolidiert. Die Betreuung bestehender Positionen bei der Credit Suisse werde dagegen fortgesetzt, auch wenn diese nicht aufgestockt werden könnten.

Via SIX gewinnt die UBS-Aktie zeitweise 0,68 Prozent auf 22,22 Franken.

Zürich (Reuters)